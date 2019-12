MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez “doet geen enkele deur dicht”

“Met of zonder de N-VA, met of zonder Groen: wij doen geen enkele deur dicht.” Georges-Louis Bouchez, de nieuwe voorzitter van de MR stelt geen exclusieven wat betreft de samenstelling van de toekomstige federale regeringscoalitie. Maar daags voor informateur Paul Magnette (PS) opnieuw naar de koning trekt, wil Bouchez evenwel niet dat “het weinige dat al gerealiseerd werd opnieuw tenietgedaan wordt”. Komen er onderhandelingen over de vorming van een paarsgroene coalitie, eventueel aangevuld met CD&V, cdH en/of DéFI? Of wordt nogmaals de paarsgele piste bewandeld? Georges-Louis Bouchez is het erover eens dat er snel een federale regering moet worden gevormd, maar met de ontvangst van Paul Magnette op het koninklijk paleis “zal de wereld niet stoppen met draaien”, zei hij tijdens een uitzending van C’est pas tous les jours dimanche op RTL-TVI.

“We mogen ons niet in een discours van ‘ja’ of ‘neen’ laten opsluiten. De situatie is complexer dan dat. Als we enkele extra rondjes moeten lopen om bijkomende gesprekken te voeren, dan moet dat maar”, zei de kersverse voorzitter van de MR. “Maar we mogen onze tijd niet verspillen en voor de schone schijn iemand aanstellen”, verwees Bouchez naar de opvolging van Magnette. Wat de vorm betreft – paarsgeel of paarsgroen, met N-VA of met de groenen – stelt hij naar eigen zeggen dus geen voorwaarden.

Bouchez wil wel een federale ploeg die op meer dan 76 Kamerzetels kan rekenen, het verzamelde gewicht van de zes paarsgroene partijen in het parlement. “Zo zouden we het geen vijf jaar volhouden”, zei Bouchez. “Wij willen een zo groot mogelijke democratische basis, zonder al te grote onevenwichten tussen de gemeenschappen, maar als dat niet mogelijk blijkt willen we het land ook niet oneindig lang blokkeren.”

bron: Belga