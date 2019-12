Het KMI waarschuwt voor fors toenemende wind zondagavond en -nacht, met rukwinden tot 80 km/u. Voor heel het land is dan ook code geel afgekondigd, aldus het KMI. Bij code geel wordt veel wind verwacht, waarbij plaatselijk overlast of schade mogelijk is en het verkeer enige hinder kan ondervinden. Waakzaamheid is dan geboden.

bron: Belga