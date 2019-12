Klimaatmars brengt 1.200 mensen op de been in Luik

Op de Esplanade des Guillemins in Luik zijn zondagnamiddag 1.200 mensen samengekomen voor een klimaatmars. Dat meldt de politie. Er waren geen incidenten. De deelnemers aan de mars hadden vier concrete eisen die ze aan burgemeester Willy Demeyer willen voorleggen: “Meer groene ruimte, de klimaatnoodtoestand uitroepen in Luik, de plannen van Alibaba afwijzen en minder CO2 in de omgeving van Luik”, zo legt Vanessa Lallemand van het collectief “Liège pour le climat” uit.

De Chinese internetgigant Alibaba wil van de luchthaven van Luik een logistieke hub maken.

De mars is intussen ontbonden en verliep zonder incidenten, zegt de politie.

bron: Belga