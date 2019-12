Klimaatconferentie Madrid – België legt mondeling examen af op klimaattop in Madrid

Op de VN-Klimaatconferentie in Madrid (“COP25”) heeft België in een soort van mondeling examen zijn vooruitgang en inspanningen wat betreft de beperking van de CO2-uitstoot uitgelegd. Eerder gebeurde dat al op de top in Marrakech (2016) en het Duitse Bonn (2015). De Belgische delegatieleider Peter Wittoeck wees er onder meer op dat de uitstoot van broeikasgassen van 1990 tot 2017 met 22 procent gedaald is. Wel moest hij toegeven dat de definitieve versie van het Belgische Energie- en Klimaatplan 2021-2030 nog niet klaar is omdat Vlaanderen zijn eigen plan nog niet goedgekeurd gekregen heeft. Het examen, in VN-termen “multilateral assessment”, moet het vertrouwen tussen de industrielanden en de ontwikkelingslanden helpen opbouwen.

Wittoeck legde uit dat België de vermindering van de uitstoot gerealiseerd heeft, ondanks een groei van het bbp van 59 procent én een groei van de Belgische bevolking met 14 procent in dezelfde periode.

De delegatieleider wist de toehoorders ook te vertellen dat de nieuwe Waalse en Brusselse regering hun doelstelling naar omhoog hebben herzien. Wallonië beoogt nu een vermindering van de broeikasgassen met 55% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wil 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030.

Wittoeck moest ook uitleggen dat België de definitieve versie van het nationale klimaatplan 2021-2030 nog niet kon voorleggen aangezien Vlaanderen nog niet klaar is. De Vlaamse regering komt daarover maandag om 9 uur opnieuw bijeen in een poging haar Energie- en Klimaatplan af te kloppen. Een eerste poging mislukte vrijdag omdat er nog bijkomende berekeningen nodig bleken om de precieze impact van bepaalde maatregelen te kennen. Minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) zei vrijdag dat de Vlaamse regering blijft vasthouden aan de vooropgestelde doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent te verminderen. Ze maakte ook duidelijk dat ze zonder goedgekeurd klimaatplan niet naar de VN-Klimaatconferentie in Madrid gaat. Normaal gezien moet ze morgen/maandag afreizen.

Het Belgische exposé werd gevolgd door een vragenuurtje.

bron: Belga