Jupiler Pro League – Anderlecht-Charleroi levert geen doelpunten op

Anderlecht en Charleroi hebben zondag 0-0 gelijkgespeeld op de 18e speeldag in de Jupiler Pro League. Paars-wit is nu zes punten verwijderd van een plek in Play-off I, een punt minder dan voor deze speeldag. Frank Vercauteren stuurde bij afwezigheid van Vincent Kompany, Nacer Chadli en Philippe Sandler een erg jong team het Astridpark in. Anderlecht en Charleroi serveerden een slordige en zoutloze eerste helft. Voorbij het halfuur verhinderde Luckassen met een goede defensieve actie dat Fall de score opende.

Zes minuten na de rust zette Gholizadeh Kayembe in de wind. De Iraniër van Charleroi trapte de bal net naast de kooi van Van Crombrugge. Aan de overzijde dreigde de Belgische recordkampioen tweemaal. Op hoekschop van Saelemaekers trapte Luckassen in één tijd op de paal. Vervolgens besloot Roofe op Penneteau. Kana verhinderde daarna de 0-1, de Anderlecht-verdediger gooide zich in de baan van het schot van Bruno. Een afgeweken vrije trap van Amuzu ging net naast. Ook in het slot vond niemand de weg naar het doel, met een beenveeg hield Penneteau Sambi Lokonga van een goal.

Anderlecht schiet weinig op met het gelijkspel, het speelde al voor de zesde keer dit seizoen 0-0. De Carolo’s zijn nu negen wedstrijden ongeslagen. Hun laatste nederlaag dateert van 4 oktober, thuis tegen Anderlecht (1-2).

Paars-wit begon zo niet goed aan het eerste deel van een lastig zesluik, met ook nog duels met Standard (uit), Club Brugge (thuis, beker), Genk (thuis), Antwerp (uit) en Club Brugge (thuis) in het verschiet.

In de stand is Charleroi vijfde met 32 punten. Het heeft wel nog een wedstrijd tegoed tegen koploper Club Brugge. Anderlecht blijft elfde met 22 punten.

bron: Belga