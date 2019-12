Een hele week regen en wind

Deze namiddag valt er eerst nog regen in het oosten en zuidoosten, later wordt het overal wisselend bewolkt en overwegend droog. Vanavond en vannacht krijgen we buien met meer wind en rukwinden tot mogelijk 80 kilometer per uur. Morgen wordt het wisselvallig met regen, buien en een strakke noordwestelijke wind. De rest van de week valt er geregeld regen of buien met soms veel wind, meldt het KMI. Deze namiddag wordt het zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 7 graden in Hoog­ België tot 11 graden in Vlaanderen. De wind is matig tot vrij krachtig. Er zijn nog rukwinden mogelijk tot 70 kilometer per uur in het binnenland en 75 kilometer per uur aan zee.

Vanavond en vannacht wordt het wisselvallig en is er vaak veel bewolking met perioden van regen of buien. Soms is het ook langere tijd droog met enkele brede opklaringen. Vooral aan zee is er kans op een donderslag. De minima liggen tussen 3 graden in Hoog­ België en 7 graden in Vlaanderen. De zuidwestenwind waait overwegend matig tot vrij krachtig maar wordt tijdelijk krachtig met dan mogelijk pieken tot 80 kilometer per uur.

Morgen wordt een wisselvallige dag met regen en buien. Een donderslag is niet uitgesloten. In de loop van de namiddag verschijnen er enkele opklaringen vanaf het noordwesten, in de Hoge Ardennen is dan korrelhagel of wat smeltende sneeuw mogelijk. De maxima liggen tussen 4 graden in Hoog­ België en 9 graden in het noordwesten van het land. De wind waait matig tot vrij krachtig en draait van zuidwest naar noordwest. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 à 70 kilometer per uur. Aan zee waait er een gure en krachtige noordwestenwind die tijdelijk kan toenemen tot stormachtig op het strand.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag is het eerst nog wisselend bewolkt en kunnen er vooral in het oosten nog enige tijd buien vallen die in de Ardennen een winters karakter aannemen. Het koelt daardoor sterk af met minima van ­2 graden in Belgisch Lotharingen en 3 graden vlak aan zee. Tegen dinsdagochtend is het overal uitkijken voor gevaarlijke ijsplekken.

Dinsdag blijft het overdag wellicht droog na een koude ochtend met opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en op het einde van de namiddag en ’s avonds gaat het regenen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden. Woensdag begint de dag grijs en zwaarbewolkt met regen, later wordt het vanaf het westen wisselend bewolkt met buien. Ook donderdag wordt het wisselend bewolkt.

bron: Belga