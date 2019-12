Duitse sociaaldemocraten gaan voor vermogensbelasting en einde schuldenrem

De Duitse sociaaldemocratische regeringspartij SPD eist een vermogensbelasting en de ontmanteling van de schuldenrem. Dat bleek vandaag op het partijcongres in Berlijn, waar de nieuwe leiders Norbert Walter-Borjans en Saskia Esken voor het eerst hun opwachting maakten. De eisen lijken de voorbode voor een nieuwe botsing met de conservatieve coalitiepartner CDU van bondskanselier Angela Merkel. Walter-Borjans en Esken, de linkse kandidaten die vorig weekend verrassend tot nieuwe partijleiders werden verkozen, willen de komende dagen gesprekken aanknopen met de CDU en haar Beierse zusterpartij CSU. Het wenslijstje van het sociaaldemocratische tweespan zal er niet op gejuich worden onthaald. Met extra belastingen voor burgers met een nettovermogen van twee miljoen euro en meer wil de SPD de staatskas met 9 miljard euro spijzen, en de partij wil morrelen aan de schuldenrem om meer investeringen mogelijk te maken. Walter-Borjans eiste in Berlijn zelfs de verwijdering van de schuldenrem uit de grondwet.

Die eisen vallen bij de CDU op een koude steen. Een vermogensbelasting is voor de partij een rode lijn, en de schuldenrem blijft een belangrijke pijler voor de conservatieven. Voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer herhaalde in de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung dat er geen enkele aanleiding is om de grondwettelijke schuldenrem te ondermijnen. Parlementslid Eckhardt Rehberg voegde toe dat er geld genoeg is om investeringen in scholen, digitalisering en klimaatbescherming te doen. Het is de uitvoering op lokaal en regionaal niveau die stroef loopt. “We hebben geen financieringsprobleem, maar een omzettingsprobleem.”

Intussen moesten Walter-Borjans en Esken ook aan de bak om de interne spanningen weg te masseren. Nadat ze vorig weekend de strijd om het voorzitterschap hebben verloren, haalden zwaargewichten als vicekanselier Olaf Scholz en oud-vicevoorzitter Ralf Stegner zelfs geen zitje in het partijbestuur meer binnen. “Hun hart voor de sociaaldemocratie eindigt hier niet. We blijven op hen rekenen”, verzekerde Walter-Borjans. “Er zijn daarbuiten mensen die willen dat we ons uit elkaar laten drijven, dat het ons verscheurt. Dat plezier gaan we hen niet doen”, maakte Esken zich sterk.

bron: Belga