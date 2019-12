Duitse brandweerman op straat doodgeslagen: zes verdachten opgepakt

Twee dagen nadat een brandweerman op straat in het Duitse Augsburg werd doodgeslagen, heeft de lokale politie zondag zes verdachten opgepakt die iets met de gewelddadige dood van de man te maken zouden hebben ge De 49-jarige brandweerman kwam vrijdagavond met zijn vrouw en een bevriend echtpaar van een kerstmarkt toen het gezelschap in de binnenstad op een groepje jongeren stootte. Om onbekende redenen kwam het tot een vechtpartij. Eén van de jongeren raakte het slachtoffer op het hoofd. Hij bezweek in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

Twee dagen na de feiten heeft de politie zes verdachten opgepakt die iets met de gewelddadige dood te maken zouden hebben. De politie maakte daarbij gebruik van video-opnames. Ook zijn er getuigen die stellen dat ze zeven jongemannen zagen weglopen van de plaats van de misdaad. Minstens twee van de verdachten zijn geen onbekenden voor de autoriteiten.

De dood van de brandweerman heeft Duitsland geschokt. In Augsburg vond op de plaats van de misdaad een wake plaats. Meer dan honderd brandweerlui kwamen er samen om hun collega te gedenken.

bron: Belga