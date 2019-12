Chinese uitvoer blijft zakken

De Chinese uitvoer is in november met 1,1 procent gedaald tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit douanecijfers. Het is al de vierde maand op rij dat de Chinezen minder uitvoeren. De uitvoercijfers hebben analisten verrast. Die waren immers uitgegaan van een groei met 0,8 procent.

De invoer steeg, voor het eerst sinds april, met 0,3 procent.

De Chinese uitvoer lijdt onder een dalende wereldwijde vraag, en een al een jaar durend handelsconflict met de VS. De uitvoer naar de VS zakte in november met 23 procent. Het is al de twaalfde maand op rij dat de Chinezen minder verschepen naar de grootste economie ter wereld. De invoer vanuit de VS is voor het eerst sinds augustus 2018 wel gestegen.

bron: Belga