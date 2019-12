Bouchikhi en Kimeli zevende en achtste, zilver voor Belgisch team

België heeft vandaag zilver veroverd in het landenklassement op het EK veldlopen in Lissabon bij de mannen. Soufiane Bouchikhi was beste Belg op een zevende plaats, Isaac Kimeli was achtste. Het goud ging verrassend naar de onbekende Zweed Robel Fsiha, die het haalde voor de Turk Aras Kaya en de Italiaan Yemaneberhan Crippa. Bouchikhi ging voortvarend van start in het Parque da Bela Vista in Lissabon en positioneerde zich in de aanvangsfase in de top vijf. Halfweg koers kreeg hij het wat zwaar, maar kraken deed de Luikenaar nooit. Hij zag even Kimeli over zich heen komen, maar kon in de laatste kilometers zijn tweede adem vinden en werd alsnog eerste Belg op een verdienstelijke zevende plaats. Kimeli volgde één plaatsje verder als achtste.

De andere twee Belgen, Lahsene Bouchikhi – broer van – en Michael Somers, finishten respectievelijk als 23e en 24e. België totaliseerde dankzij zijn eerste drie lopers, alleen die zijn van tel, 38 punten in het landenklassement. Dat leverde zilver op, amper twee puntjes scheidden onze landgenoten van het goud, dat naar Groot-Brittannië ging.

