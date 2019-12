ALGEMENE STAKING FRANKRIJK – Macron vergadert zondagavond met ministers over pensioenen

De Franse president Emmanuel Macron en zijn eerste minister Edouard Philippe komen zondagavond op het Elysée samen met de ministers die betrokken zijn bij de pensioenhervorming. Dat is aan AFP bevestigd. Het gaat om een “werkvergadering met de eerste minister en de betrokken ministers”, klinkt het.

Premier Philippe beloofde tegen woensdag een duidelijk project klaar te hebben.

Momenteel zijn er in Frankrijk 42 verschillende pensioenstelsels, terwijl de regering naar één uniform systeem met punten wil. Dat is volgens de regering rechtvaardiger, maar tegenstanders vrezen vooral lagere uitkeringen.

Donderdag kwamen in Frankrijk minstens 800.000 misnoegde mensen op straat om te betogen tegen de geplande hervorming. De vakvonden en andere organisaties roepen op tot een nieuwe stakingsdag aanstaande dinsdag.

Bron: Belga