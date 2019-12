BIZAR. Eend heeft zoveel seks dat zijn penis verwijderd moet worden

Seks is goed voor je relatie en je gezondheid, maar zoals altijd geldt ook hier: trop is te veel en te veel is trop. Dat mocht de eend Dave aan den lijve ondervinden. Het beestje was seksueel zo actief dat zijn penis het uiteindelijk niet meer aan kon. Het tipje stierf af, de rest raakte geïnfecteerd en ten slotte moest zijn geslachtsorgaan zelfs geamputeerd worden.

Tot voor kort leidde Dave een normaal eendenleven in de tuin van zijn baasje Josh Watson. Hij bracht zijn dagen door met zijn gezellinnen Dora, Freda en Edith, waggelde wat rond, at zijn buikje rond en genoot van het mooie leven.

Vertrappeld

Het enige opvallende aan Dave was wellicht dat hij ongeveer tien keer per dag de liefde bedreef met zijn tuingenotes. Uiteraard is er niets mis met een gezonde portie libido, maar in het geval van Dave kwam zijn sekslust hem duur te staan. Door zijn goed gevulde intieme leven kon hij zijn penis na verloop van tijd namelijk niet meer intrekken. Daardoor hing die er de hele dag slapjes bij en werd hij blootgesteld aan de gevaren van de buitenwereld. Hij werd vertrappeld, gebeten, had het nu eens te koud en dan weer te warm… Uiteindelijk stierf het topje van zijn penis zelfs af en raakte de rest geïnfecteerd. Zijn baasje merkte dat er iets mis was en nam hem mee naar de dierenarts, die – helaas voor Dave – besloot dat zijn flieter eraf moest. Na de operatie ging het gelukkig snel beter met de eend en zelfs nu probeert hij nog dagelijks om de liefde te bedrijven met Dora, Freda en Edith. Gelukkig zijn de simpelen van geest.