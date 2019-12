Woning vernield na zware brand in Damme

Bij een zware brand in de Stationstraat in Damme, in de provincie West-Vlaanderen, is een woning in de vlammen opgegaan. De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak en niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is accidenteel, zo bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het vuur brak omstreeks 11 uur zaterdagmiddag uit. Een buurman alarmeerde de hulpdiensten, maar die konden niet voorkomen dat de woning volledig vernield werd. De bewoners waren niet aanwezig op het ogenblik van de brand en niemand raakte gewond. De brandweer had nog heel wat werk met het nablussen. Er kwam een deskundige van het parket ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken.

Het parket van Brugge bevestigt dat die accidenteel was. Het koppel werd opgevangen en kan voorlopig terecht in een woning van het OCMW. Ook de burgemeester van Damme, tevens de nieuwe CD&V-voorzitter, Joachim Coens kwam de slachtoffers een hart onder de riem steken. De straat was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.

bron: Belga