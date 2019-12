Weerbericht – Grijs weekend

Het wordt zaterdag wisselend tot zwaarbewolkt, maar meestal droog. Zondag volgt regen. Ook de dagen daarna mogen we perioden met regen of buien verwachten, zo voorspelt het KMI. Zaterdag is het wisselend tot zwaarbewolkt en meestal droog. Ten zuiden van Samber en Maas is het meestal grijs met enkele lokale buien. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Ardennen en 10 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait matig uit zuidwest.

Zaterdagavond blijft het droog en wisselend tot zwaarbewolkt. Zaterdagnacht nadert een nieuwe storing. Het wordt overal zwaarbewolkt tot betrokken met op het eind van de nacht de eerste regen in het westen. De minima liggen tussen 2 en 8 graden. De zuidwestenwind is eerst matig en neemt geleidelijk toe tot vrij krachtig of aan zee krachtig, met rukwinden tot 60 km/u of meer.

Zondag regent het eerst bij doortocht van een storing van noordwest naar zuidoost. Vanaf het westen wordt het in de loop van de dag wisselend tot zwaarbewolkt met enkele regenbuien. Het is zacht bij maxima van 7 tot 12 graden. Er waait een vrij krachtige en aan zee soms een krachtige zuidwestenwind met rukwinden van 50 tot 70 km/u.

Maandag wordt wisselvallige met perioden van regen of buien, eventueel met korrelhagel en ’s avonds kans op winterse neerslag op de Ardense hoogten. Dinsdag wordt vrij koud. De dagen daarna voorspelt het KMI nog meer mogelijke perioden met regen of buien.

bron: Belga