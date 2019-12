VS zitten opnieuw aan tafel met taliban

De Verenigde Staten hebben in Doha opnieuw gesprekken aangeknoopt met de jihadistische taliban. Dat melden Amerikaanse bronnen. De onderhandelingen werden in september door de VS afgebroken naar aanleiding van een door de taliban opgeëiste aanslag in de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. “De gesprekken zullen focussen op een vermindering van het geweld om te leiden naar inter-Afghaanse onderhandelingen en een staakt-het-vuren”, zo meldt de bron.

De Amerikaanse president bracht eind november een bezoek aan de Amerikaanse soldaten in de basis van Bagram, in Afghanistan, naar aanleiding van de feestdag Thanksgiving. Hij kondigde daar aan dat de onderhandelingen met de taliban worden hernomen. “De taliban willen een deal sluiten en we hebben hen ontmoet. We hebben hen gezegd dat er een staakt-het-vuren moest komen, maar zij wilden geen staakt-het-vuren. Nu willen ze wel een staakt-het-vuren. En ik denk dat het op die manier kan werken”, zo luidde het toen in Trump-stijl.

Bron: Belga