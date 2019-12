VS gaan Mexicaanse drugkartels dan toch niet als terroristen aanduiden

De Amerikaanse regering gaat Mexicaanse drugkartels dan toch niet aanduiden als terroristen. Alle officiële voorbereidingen waren nochtans getroffen, maar op vraag van Mexico wordt de maatregel voorlopig niet ingevoerd, schrijft de Amerikaanse president Donald Trump vrijdagavond op Twitter. “Al het nodige werk is gedaan om de Mexicaanse kartels als terreurorganisaties te classificeren. Vanuit juridisch oogpunt zijn we klaar” om dit in de praktijk te brengen, aldus de president. “Maar op verzoek van een man die ik apprecieer en respecteer, en die zo goed met ons heeft samengewerkt, president Andres Manuel Lopez Obrador, gaan we tijdelijk afzien (van deze maatregel) en onze gemeenschappelijke inspanningen nog versterken om deze gevaarlijke organisaties die steeds groter worden, efficiënt te bestrijden”, klonk het voorts.

Trump heeft steeds gezegd dat het droogleggen van de drughandel via de Mexicaanse grens en het tegenhouden van immigranten voor hem een prioriteit is. Door een organisatie aan te merken als een terroristische groepering – iets wat tot nu toe bijvoorbeeld het geval is voor jihadistische organisaties zoals al-Qaïda en Islamitische Staat (IS) – krijgt de Amerikaanse regering meer mogelijkheden om de betreffende groeperingen te bekampen, inclusief rechtstreekse interventies in het buitenland. Eerder had de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard al laten weten dat “Mexico nooit acties zal goedkeuren die de soevereiniteit van het land ondermijnen”.

Er zijn momenteel geen groepen die beschouwd worden als terroristen in Mexico. In Latijns-Amerika gaat het maar om één groep, het Nationale Bevrijdingsleger in Colombia.

bron: Belga