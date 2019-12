Von der Leyen in Ethiopië voor eerste bezoek buiten Europa

Voor haar eerste bezoek buiten het continent is Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zaterdag neergestreken in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië en de hoofdzetel van de Afrikaanse Unie. “Enkel eenheid maakt onze continenten sterker in een veranderende wereld. De Afrikaanse Unie is een partner waarop ik reken”, zo verklaarde de Duitse, die pleitte voor meer veiligheid en minder irreguliere migratie. Von der Leyen ontmoette in Ethiopië haar tegenhanger bij de Afrikaanse Unie, Moussa Faki. De baas van het dagelijks bestuur van de Europese Unie is naar eigen zeggen niet “met één of ander groot plan voor Afrika” naar het continent afgereisd, maar “om te luisteren” en meer inzicht te verwerven in de politieke en economische ontwikkelingen bij “onze dichtste buur en meest natuurlijke partner”.

Von der Leyen heeft een strategische samenwerking met Afrika aangestipt als één van de belangrijkste pijlers van het buitenlands beleid van haar Commissie. Het managen van de migratiestromen is uiteraard één van de doelstellingen. Een groot deel van de irreguliere migratie naar Europa vindt haar oorsprong in Sub-Saharaans Afrika. Investeringen in de economische ontwikkeling van Afrika vormt deel van de strategie, net als een versterkte bewaking van de Europese buitengrenzen.

Von der Leyen sprak in Addis Abeba ook met presidente Sahle-Work Zewde en premier Abiy Ahmed, die onlangs de Nobelprijs voor de Vrede won. Het vredesverdrag met buurland Eritrea biedt de wereld hoop, zo prees von der Leyen zijn werk. Na de meeting kondigde ze een steunpakket van 170 miljoen euro aan om bij te dragen aan de plaatselijke economie, de gezondheidszorg, de werkgelegenheid en de organisatie van verkiezingen in mei volgend jaar.

bron: Belga