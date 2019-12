Veiling luxegoederen brengt ruim 100.000 euro op voor staatskas

Een openbare verkoop van luxegoederen en juwelen bij de federale overheidsdienst Financiën heeft zaterdag zo’n 105.000 euro opgebracht voor de staatskas. “We zijn heel tevreden met deze opbrengst”, zegt woordvoerder Francis Adyns. Met de regelmaat van de klok organiseert de Fin Shop van de FOD goederen die het gerecht in beslag nam bij misdadigers, maar ook spullen die om andere redenen bij de overheid terechtkomen. Wagens worden bijvoorbeeld bijna maandelijks geveild, zaterdag was het de beurt aan luxegoederen.

Met de kerstperiode in zicht kwamen zo’n 200 mensen op de veiling af. De verkoop bracht in totaal zo’n 105.000 euro op. Het hoogste bedrag, 5.500 euro, werd geboden op een paar diamanten oorringen. Opvallend, bontartikelen bleken de enige loten die niet van de hand konden gedaan worden.

bron: Belga