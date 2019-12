UK Championship snooker – Sublieme Stephen Maguire smeert Mark Allen whitewash aan voor plaats in finale

Stephen Maguire (WS-14) heeft zich zaterdag in York op sublieme wijze voor de finale van het UK Championship geplaatst. De 38-jarige Schot gaf de Noord-Ier Mark Allen (WS-7) een 6-0 oplawaai om de oren. De Belgische scheidsrechter Olivier Marteel zag het vanop de eerste rij gebeuren. Maguire had beloofd dat hij zou aanvallen en deed dat met veel overtuiging. “On Fire” Maguire miste amper een bal en stormde met breaks van 95, 129 en 72 naar een 4-0 voorsprong. Allen kwam pas in het derde spel op het scorebord, maar ook een 67 break hielp hem niet aan framewinst. Meteen na de pauze liet Allen een kans op een eerste frame onbenut. Maguire strafte het af met een 50 break en maakte het vervolgens met een 100 century af.

“Hij heeft me in in mootjes gehakt”, reageerde Allen, vorig jaar nog runner-up. “Ik heb nochtans niet veel fout gedaan, hij gaf me ook niet de kans om iets fout te doen. Het was eenrichtingsverkeer. Veel heb ik dus niet om over te klagen. Er is één gemiste pot waar ik spijt van heb. Stephen was gewoon veel beter.”

“Ik voel me geweldig. Dit was mijn beste prestatie in jaren, misschien wel de beste ooit”, verklaarde Maguire. “Ik heb hard getraind. Doodsaai vind ik dat, maar het levert wel op. Ik kijk nu echt uit naar morgen.”

Zondag neemt Maguire het in de finale op tegen Ding Junhui (WS-16). Die schakelde in de eerste volledig Chinese halve finale op een Triple Crown Yan Bingtao (WS-20) met 6-2 uit. Maguire gaat voor een zesde rankingzege, de eerste sinds het Welsh Open van 2013. Het UK Championship bracht hij in 2004 al eens op zijn naam.

Ding staat voor de derde keer in de finale van het UK. De vorige twee keer won hij die ook: in 2005 en 2009. Er staan dertien rankingtoernooien op Dings erelijst, maar zijn laatste toernooizege dateert al van september 2017, toen hij het World Open won. Een veertiende titel zou hem naast Judd Trump (WS-1) op de achtste plaats op het lijstje met veelwinnaars brengen.

In de onderlinge confrontaties leidt Ding met 8-7. Dit jaar speelden de twee al een partij in de Championship League, Ding won die met 3-1. De laatste zege van Maguire tegen Ding dateert van 2013

De finale wordt zondag naar een best of 19 gespeeld. De toernooiwinnaar strijkt 200.000 pond (237.500 euro) op, voor de runner-up is er 80.000 pond (95.000 euro). Zowel Maguire als Ding klimmen bij winst naar de negende plaats op de Order of Merit op. De runner-up komt op de vijftiende plaats op de wereldranglijst te staan. Luca Brecel, in de eerste ronde met 6-5 uitgeschakeld door Nigel Bond (WS-98), zakt van 31 naar 37.

.

bron: Belga