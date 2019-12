Tumult in supermarkt in Borgerhout nadat man met alarmpistool schiet

In een supermarkt op de Turnhoutsebaan in Borgerhout is er zaterdag chaos uitgebroken nadag een man met een alarmpistool had gevuurd. Daarbij raakte niemand gewond, de man was ook snel overmeesterd. Over zijn beweegreden is voorlopig niets duidelijk. De man zou in de supermarkt met een alarmpistool gezwaaid hebben en er ook mee gevuurd hebben. “Daarbij ontstond tumult”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de lokale politie Antwerpen.

Met de hulp van omstaanders was de situatie snel onder controle. Er vielen in de chaos ook geen gewonden. De politie heeft de man opgepakt. Over zijn motief is nog niets duidelijk.

bron: Belga