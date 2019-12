Thorgan Hazard scoort en laat scoren in ruime zege Dortmund

Dortmund heeft vandaag brandhout gemaakt van Düsseldorf. Thorgan Hazard droeg met een goal en assist bij aan een ruime 5-0 zege van Borussia. Timothy Castagne deed ook een goede zaak en was met Atalanta in de Serie A met 3-2 te sterk voor Verona. De schade in de eerste helft bleef beperkt tot een doelpunt van Marco Reus (42.). Na de pauze schakelde Dortmund een versnelling hoger. Jadon Sancho stuurde Hazard diep, die ruim de tijd kreeg om in de verste hoek af te werken (58.). Vijf minuten later mocht de Engelsman zelf aanleggen om de 3-0 op het bord te zetten (63.).

De thuisploeg nam haar voet nog niet van het gaspedaal. In de 69e minuut schotelde Hazard Reus de 4-0 voor en ook Sancho (74.) deed er nog een bij voor de statistieken. Dankzij de 2-1 nederlaag van Bayern München op het veld van Borussia Mönchengladbach springt Dortmund over de landskampioen naar de derde plaats in de Bundesliga. Mönchengladbach blijft het klassement aanvoeren in Duitsland.

Atalanta had het thuis niet onder de markt tegen Verona. De ploeg, met Timothy Castagne in de basis, kwam twee keer op achterstand, maar wist de zege in de slotfase veilig te stellen. Twee keer was het Samuel Di Carmine die de bezoekers een voorsprong bezorgde (23. en 57.). Een harde uithaal van ex-Genk speler Ruslan Malinovsky (44.) en een penalty van Luis Muriel (64.), na een fout op Castagne, brachten de score op 2-2. In de 85e minuut pakte Verona-speler Pawel Dawidowicz zijn tweede gele kaart en diep in het slot kon Atalanta ervan profiteren via Berat Djimitsiti (93.).

Ook Koen Kasteels kwam vandaag aan de bak met zijn ploeg Wolfsburg. Hij verloor met 1-0 bij Freiburg, na een laat doelpunt van Jonathan Schmid (85.).

bron: Belga