Taekwondoka Jaouad Achab heeft olympisch ticket beet

Jaouad Achab mag zich opmaken voor zijn tweede Olympische Spelen. Hij is sinds vandaag zeker van een top 5-plaats op de olympische ranking, die goed is voor rechtstreekse kwalificatie voor Tokio 2020. De 27-jarige Achab werd gisteren uitgeschakeld in de kwartfinale van de Grand Prix-finale in Moskou. Hij ging in de klasse tot 68 kg onderuit tegen de Iraniër Mirhashem Hosseini, die een ronde eerder ook Si Mohamed Ketbi had verslagen. Omdat Hosseini op zijn beurt vandaag in de halve finale verloor, is Achab zeker van een top 5-notering op de olympische ranking en de kwalificatie voor Tokio die daaraan vasthangt.

Laurence Rase, technisch directeur bij de Taekwondofederatie, bevestigt het goede nieuws op de olympische stage in Belek. “Het is nog even wachten op de officiële bevestiging van de Wereldfederatie. Maar als onze berekeningen juist zijn, en dat hoop ik uiteraard, is Achab vijfde op de olympische ranking en dus geplaatst. Met een zesde plaats moest hij rekenen op een reallocatie, dus dit is goed nieuws.”

Drie jaar geleden reisde Achab met hoge verwachtingen af naar Rio, maar met een vijfde plaats kon hij zijn medailledroom niet waarmaken.

Voorlopig is Achab de enige Belgische taekwondoka voor Tokio. Maar Rase heeft goede hoop dat ze nog meer atleten naar Japan kan sturen. “In april is er nog een continentaal kwalificatietoernooi waar we twee vrouwen en een man mogen afvaardigen. Het is heel moeilijk om je als taekwondoka te plaatsen voor de Spelen. Er zijn per categorie maar zestien tickets en zeker in Europa is het niveau heel hoog. Als je dan naar de Spelen mag, heb je een grote kans om de top acht te halen.”

In Rio waren er drie Belgische taekwondoka’s aanwezig. Naast Achab werd ook Raheleh Asemani daar vijfde. Si Momahed Ketbi eindigde als elfde. “In 2013 zou ik voor twee plaatsen in de top vijf hebben getekend. Maar als je dan op de Spelen bent en je verliest twee keer de wedstrijd om brons, dan overheerst natuurlijk de ontgoocheling”, zegt Rase.

“Ook voor Tokio blijft de doelstelling een medaille. De atleten zijn rijper, de werking is ook professioneler geworden met een nieuwe staf en een buitenlandse hoofdcoach. Maar ik wil vandaag geen druk leggen op Jaouad. Hij moet nu vooral genieten van zijn kwalificatie. Vanaf januari gaan we weer aan het werk. Er resten dan nog zeven maanden om ons voor te bereiden op de Spelen.” Voor Tokio wachten Achab nog twee belangrijke afspraken, een prestigieuze wereldbekermanche in Lommel half maart en het EK in mei.

