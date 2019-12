Somers prijst Ninove voor aanpak rond samenlevingsproblemen

De Oost-Vlaamse stad Ninove wil 5 tot 8 bijkomende wijkagenten aanwerven om uitdagingen rond migratie en de grootstedelijke problemen uit Brussel aan te pakken. Maar er komen ook 2 stadsmariniers en 2 buurtwerkers bij, en maatschappelijk werkers worden de straat opgestuurd. “Ninove heeft me verrast met hun visie en creativiteit rond samenlevingsproblemen”, zegt Vlaams Minister van integratie Bart Somers (Open VLD), die de Oost-Vlaamse stad zaterdag een werkbezoek bracht. Ninove krijgt een financiële impuls van 1 miljoen euro om samenlevingsproblemen aan te pakken. Extra middelen die de stad onder meer wil investeren in politieagenten en wijkwerkers. “Maatschappelijke werkers zullen niet meer achter het bureau werken maar op locatie. Zo kan je problemen effectief detecteren en de juiste hulpverlening aanbieden”, zegt burgemeester Tania De Jonge van Ninove (Open VLD).

De aanpak valt in de smaak bij Vlaams minister Bart Somers. “Ninove zit in de schaduw van Brussel en wordt geconfronteerd met een instroom van mensen met een soms zwakker profiel”, zegt de minister. De Oost-Vlaamse stad, waar extreem rechts electoraal sterk staat, zal bijkomende politie inzetten maar bekijkt ook hoe bijvoorbeeld hulp bij huiswerk tot sociale mobiliteit kan leiden. “Ninove doe dat op een verstandige manier. Duidelijk lijnen trekken en kordaat waar nodig. Maar er ook voor zorgen dat niemand achter blijft”, aldus de minister.

bron: Belga