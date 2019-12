Schietpartij legerbasis Florida – Saoedische dader postte voor zijn daad vijandige berichten aan adres van VS

De Saoedische dader die vrijdag op een Amerikaanse legerbasis in Florida drie mensen doodde, had voor zijn aanval vijandige berichten over de Verenigde Staten gepubliceerd. Dat zegt het gespecialiseerde instituut SITE, dat islamistische en extremistische groepen opvolgt. “Ik ben tegen het kwaad, en Amerika is in zijn geheel veranderd in een natie van het kwaad (…). Ik ben niet tegen jullie, gewoon omdat jullie Amerikaan zijn, ik haat jullie niet omwille van jullie vrijheden , ik haat jullie omdat jullie elke dag misdaden steunen, financieren en plegen, niet alleen tegen de moslims maar ook tegen de mensheid”, schreef de aanvaller, die volgens SITE Mohammed al-Shamrani heet, op Twitter.

De schietpartij deed zich voor in een klaslokaal op de Amerikaanse legerbasis Pensacola, waar ongeveer 16.000 soldaten gebaseerd zijn en ook meer dan 7.000 burgers zijn tewerkgesteld. Naast de drie dodelijke slachtoffers vielen er zeven gewonden. De dader, die een training volgde op de basis, werd na de feiten zelf door de politie doodgeschoten.

Bron: Belga