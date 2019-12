Proximus League – Roeselare duwt Lokeren nog wat dieper in de put

Roeselare heeft zaterdag tegen Lokeren in de Proximus League het verschil gemaakt in de laatste tien minuten. Dankzij de 1-3 uitzege springen de West-Vlamingen met 7 punten naar een gedeelde tweede plaats met Lommel, op één punt van Beerschot. Lokeren blijft helemaal onderaan 1B bengelen met slechts 1 punt uit vier wedstrijden. De thuisploeg begon wel goed dankzij een doelpunt van Jun Amano in de 20e minuut. Siemen Voet maakte na de rust gelijk voor Roeselare (51.).

Pas in de 79e minuut konden de bezoekers er helemaal over gaan. Andrei (79.) en Rodrigo Bassani da Cruz (83.) stelden de zege veilig voor de ploeg van Christophe Gamel.

Bron: Belga