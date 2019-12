Vandaag zijn opnieuw duizenden Irakezen op straat getrokken, na de dood van 17 betogers vrijdagavond. Zij zouden vanuit pick-uptrucks zijn neergeschoten door gemaskerde mannen. De daders konden nog niet worden geïdentificeerd. Er wordt gevreesd voor een escalatie van het geweld in het land waar al twee maanden wordt betoogd tegen de intussen ontslagnemende regering. Enkele uren nadat er geschoten werd op betogers vrijdagavond, is er in de stad Najaf een obus afgevuurd richting de woning van de sjiitische leider Muqtada al-Sadr. Hij was niet thuis op het moment van de aanslag. Zijn woordvoerder wacht het onderzoek van de regering af, maar waarschuwt voor een burgeroorlog. Al-Sadr heeft officieel de wapens neergelegd, maar zou nog duizenden aanhangers tellen. Hij was één van de eersten die het ontslag van de Iraakse regering eiste.

Vandaag wordt er opnieuw betoogd aan het Tahrir-plein in Bagdad en op plaatsen in het zuiden van het land. De ordediensten zijn massaal aanwezig. De Iraakse president Barham Saleh heeft hen gevraagd om “vreedzame manifestanten te beschermen” en om de daders van de schietpartij te identificeren en op te pakken.

