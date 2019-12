Olympische stage Belek – Philip Milanov speelt topsportcontract kwijt

Philip Milanov heeft minder dan acht maanden voor de Olympische Spelen slecht nieuws gekregen. Het topsportcontract van de voormalige vicewereldkampioen discuswerpen bij Sport Vlaanderen wordt immers niet verlengd.

Milanov vertoeft momenteel met een zestigtal andere atleten van Team Belgium op de olympische stage in Belek. Rutger Smith, sinds kort topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga, is eveneens in Turkije en legt uit waarom Milanov zijn contract kwijtspeelt.

“We kunnen elk jaar maar een aantal contracten toekennen. Dat gebeurt op basis van een evaluatie van de prestaties. Philip heeft de voorbije drie jaar ondermaats gepresteerd op grote toernooien en daarom is besloten het contract niet te verlengen”, verduidelijkt de Nederlander, zelf een ex-discuswerper en kogelstoter. “Ik heb begrip voor de ontgoocheling van Philip, maar de top wordt elk jaar breder en wij moeten keuzes maken. Als je dan drie jaar niet voldoet, dan moeten wij hem teleurstellen.”

De 28-jarige Milanov is niet de enige Belgische atleet die in de laatste rechte lijn naar Tokio zonder topsportcontract verder moet. Smith geeft het voorbeeld van hordeloopster Eline Berings. “Zij heeft een plan B en zet daar haar schouders onder. Een contract is niet meer dan een extra. Elke atleet moet, ook zonder contract, zo’n plan B hebben. Ik ben zelf een voormalig atleet en heb in dezelfde situatie als Philip gezeten. Hij moet naar plan B. Wat dat voor hem inhoudt, moet hij zelf bepalen.”

Overigens wordt de financiële ondersteuning voor de Bruggeling, die door zijn vader wordt getraind, niet helemaal stopgezet. “Zijn programmakost, de stages en medische uitgaven, worden nog steeds terugbetaald. Het is zijn vaste maandelijkse vergoeding die wegvalt.”

Smith besluit met een positieve boodschap. “Ik hoop dat Philip mentaal sterk genoeg is om op de juiste manier te reageren. Hij blijft een ontzettend groot talent. Dat heb ik hem ook gezegd. Hij heeft zoveel potentieel. Als hij op niveau presteert, is het een kwestie van tijd voor hij opnieuw een contract krijgt. Het verlies van een contract is zuur en daar mag je even gefrustreerd over zijn. Het is nu aan hem om de knop om te draaien en er helemaal voor te gaan.”

bron: Belga