Minister De Block geen voorstander van optrekken leeftijdsgrens

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is geen voorstander van het verhogen van de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol. Dat zegt ze in reactie op nieuwe cijfers over het alcoholgebruik bij jongeren. Daaruit blijkt dat vorig jaar elke dag gemiddeld zes jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis zijn beland na alcoholmisbruik. In België mogen jongeren vanaf 16 jaar bier, wijn en schuimwijn aankopen. Onder meer de Hoge Gezondheidsraad en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) raden evenwel aan de leeftijdsgrens op 18 jaar te leggen.

Minister De Block wijst naar landen waar de leeftijdsgrens voor alcohol wel hoger ligt, op 18 of zelfs 21 jaar. Dit sluit alcoholmisbruik evenwel niet uit, zegt ze. “Maak van bier of wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker”, aldus minister De Block.

De minister pleit voor sensibilisering. “We moeten jongeren uitleggen wat de risico’s van alcohol zijn. De ouders vervullen daarbij een belangrijke rol, ook meer algemeen bij de keuze voor gezonde drank en voeding”.

bron: Belga