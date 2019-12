Masters snooker – Ronnie O’Sullivan geeft forfait “om persoonlijke redenen”

’s Werelds nummer twee Ronnie O’Sullivan geeft “om persoonlijke redenen” forfait voor het Masters, het tweede Triple Crown van het seizoen, dat zondag 12 januari in het Alexandra Palace van Londen van start gaat. Dat deelde de 44-jarige Engelsman zaterdag mee. O’Sullivan is met zeven zeges recordhouder op het Masters. Hij won het toernooi met de top zestien van de wereld in 1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 en 2017. Vorig jaar was hij na 1996, 1997, 2004, 2006 en 2010 een zesde keer runner-up.

Ali Carter, zeventiende op de Order of Merit, neemt de vrijgekomen plaats op de tabel in.

