Marianne Vos pakt bij rentree in het veld meteen de zege

Marianne Vos (CCC-Liv) heeft vandaag de Ethias Cross in Essen gewonnen. De 32-jarige Nederlandse, die aan haar eerste cross toe was dit seizoen, haalde het na een solo die ze opzette na 23 minuten wedstrijd. De Hongaarse kampioene Blanka Kata Vas werd tweede, voor de Britse Anna Kay. Ellen Van Loy moest tevreden zijn met de vierde plaats net voor de Nederlandse Aniek van Alphen. Voor Vos was het de tweede zege in de Belgische grensgemeente. In 2011 was ze de winnares van de eerste editie bij de vrouwen.

Het was Marianne Vos die de beste start nam. De Nederlandse kreeg Blanka Kata Vas in het wiel, net als Ellen Van Loy, de Britse Anna Kay, Alicia Franck en Karen Verhestraeten. Vos bleef doorgeven terwijl Van Loy meteen naar de tweede plaats reed. Dit duo mocht aan de tweede ronde beginnen met een voorsprong van tien seconden op Lindy van Anrooij, Alicia Franck, Anna Kay, Blanka Kata Vas, Karen Verhestraeten en Loes Sels.

Op een zeer zwaar stuk modderig parcours moest Van Loy een gat laten vallen en trok Vos na tien minuten cross alleen op avontuur. Van Loy kon echter bij het ingaan van de derde ronde opnieuw aansluiten. Het groepje met onder meer Franck, Sels en Kay volgde daar al op zeventien seconden. Dat gezelschap zou net voor halfcross uitgedund worden: enkel Sels, Franck, Verhestraeten en Blanka Kata Vas streden nog voor de laatste podiumplaats.

Ellen Van Loy haperde vervolgens opnieuw ter hoogte van de zware modderstrook en zo kon Marianne Vos na 23 minuten wedstrijd terug afstand nemen. Uit de achtervolgende groep was de Hongaarse gaan aanvallen. Zij raapte Van Loy op en liet haar meteen in de steek. Enkel de strijd voor de laatste podiumplaats leverde nog enige spanning op. Van Loy voelde immers de hete adem van Anna Kay, Aniek van Alphen, Loes Sels, Alicia Franck en Karen Verhestraeten in haar nek.

Loes Sels maakte een foutje aan de balken waardoor Anna Kay haar derde plaats meteen afsnoepte en een kloof sloeg. Van Loy bleef knokken en bracht ook nog Sels, Franck en Van Alphen mee. Dat gezelschap mocht sprinten voor de derde plaats en daarin haalde de Britse Anna Kay het van Ellen Van Loy en de rest.

Eerder op de dag ging bij de junioren de zege naar Jetze Van Campenhout. Hij haalde het respectievelijk van het sprintende duo William Jr. Lecerf en Mathis Avondts.

bron: Belga