Limburgse lijnbussen hopen vertraging op

Meer dan de helft van de bussen en trams van De Lijn rijdt met vertraging. Vooral in de provincie Limburg is de situatie vorig jaar verslechterd. Dat schrijven De Tijd, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zaterdag. De lage stiptheidscijfers van de bussen en trams zijn al langer een reden tot bezorgdheid voor De Lijn. Vorig jaar reden amper 47 procent van de bussen in Vlaanderen op tijd, bleek eerder. Daarmee scoort de Vlaamse vervoersmaatschappij iets beter dan in 2017, maar nog altijd slechter dan in 2016.

De prestaties van De Lijn verschillen sterk per provincie. Zo reed in Vlaams-Brabant amper 39 procent van de bussen vorig jaar op tijd, een lichte verbetering tegenover 2017. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) vrijgaf. En terwijl de stiptheid in West-Vlaanderen opmerkelijk verbeterde, verslechterde ze in Limburg. In de thuisprovincie van minister Peeters reden vorig jaar maar 48 procent van de bussen op tijd.

De Lijn beklemtoont dat de stiptheidscijfers een worstcasescenario weergeven. Volgens de beheersovereenkomst meet de vervoermaatschappij de stiptheid alleen op dinsdagen in de drukke avondspits tussen 17 en 18 uur. “In de daluren scoort de stiptheid normaal beduidend beter”, stelt Peeters. Toch is ‘stiptheid’ een rekbaar begrip. Voor De Lijn rijdt een bus op tijd zodra die hoogstens 2 minuten te vroeg of 5 minuten te laat aan de eindhalte aankomt.

De rampzalige stiptheid leidt tot veel ongenoegen bij de reizigers. De klantendienst ontving vorig jaar liefst 52.528 klachten, een kwart meer dan in 2017. Daarbij gingen 8.000 klachten over niet-gereden ritten en 6.000 klachten over bussen die te vroeg of te laat reden.

