K2-duo Broekx/Peters gaat voor finale in Tokio “en dan is veel mogelijk”

Kajaksters Lize Broekx en Hermien Peters staan volgende zomer voor hun olympisch debuut. Het duo in de K2 500 meter kwalificeerde zich in augustus met een vierde plaats op het WK voor de Spelen in Tokio. In september konden Peters (25) en Broekx (27) al eens kennismaken met de omstandigheden ter plaatse. In het olympisch testevent eindigden ze als zesde. “Ik onthou vooral dat het er enorm warm kan zijn”, zegt Broekx. “Maar de baan was wel in orde.”

Het Limburgse duo is sinds twee weken in het Turkse Belek, waar Team Belgium zijn traditionele olympische stage houdt. “We zijn momenteel volop bezig met de opbouw. We trainen veel op volume, maken kilometers in de boot en zitten vaak in de krachtzaal. Daarvoor hebben we hier uitstekende faciliteiten”, legt Peters uit.

Vanaf mei richten de twee hun vizier opnieuw op de competitie. Dan staan in Tsjechië en Duitsland enkele wereldbekermanches op het programma. Het is niet de bedoeling om daar te pieken, maar eerder om na te gaan waar ze staan tegenover de concurrentie. “Als we dan merken dat er nog werkpunten zijn, dan kunnen we ons daar voluit op richten”, aldus Peters.

Dankzij hun kwalificatie in de K2 mogen de Belgen automatisch deelnemen aan de K1. Het is nog niet zeker of ze ook individueel zullen starten. Het wedstrijdschema op de Spelen laat het wel toe. “Normaal gezien zullen we het wel doen. De K1 zien we als een bonus. Als onze vorm goed is in de K2, komt het er in principe ook uit in de K1”, gaat Peters verder.

Met brons op het EK vorig jaar, een vierde plaats in augustus tijdens het WK in Hongarije en twee podiumplaatsen in de afgelopen wereldbeker mogen Broekx en Peters met ambitie naar Tokio afreizen. “Een finale is zeker mogelijk en als je daarin zit, is veel mogelijk want het veld ligt heel dicht bij elkaar”, zeggen ze. “We weten dat na de vierde plaats op het WK een bepaalde verwachting bestaat, maar druk leg je jezelf op. Wij willen onze beste wedstrijd ooit varen in Tokio en dan zien we wel welke plaats daaraan vasthangt.”

Drie jaar geleden was de kajakfamilie Peters een eerste keer vertegenwoordigd op de Spelen. In Rio nam Hermiens broer Artuur deel aan de K1 1.000 meter. Hij werd er elfde. Vandaag is hij nog niet gekwalificeerd voor Tokio, maar zus Hermien hoopt vurig dat het ticket alsnog volgt.

“Uiteraard hoop ik het heel hard, net zoals Lize en ik ook duimen dat Bram (Sikkens, met wie Artuur een K2-duo vormt, red) erbij is. Op toernooien zijn we altijd met z’n vieren samen. Heel het team hoopt dat we allemaal naar Tokio kunnen.”

