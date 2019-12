Hanne Claes geniet voluit van tweede carrière

Samen met Nafi Thiam, regerend olympisch kampioene op de zevenkamp, is Hanne Claes voorlopig de enige Belgische atlete die zeker is van individuele kwalificatie voor de Spelen in Tokio. Er wacht haar in Japan een druk programma want naast de 400 meter horden treedt ze ook aan voor de Belgian Cheetahs en de gemengde aflossing. “Ik moet niet jagen op een limiet en daardoor zit ik in een comfortabele situatie. Het is een opluchting om nu al die kwalificatie beet te hebben. Maar ik moet natuurlijk ook in vorm geraken om op de Spelen hopelijk mijn record te verbeteren en onder de 55 seconden te duiken”, zegt Claes op de Team Belgium-stage in Belek.

Op het WK in Doha werd ze in de halve finale uitgeschakeld met 55.25, vijf honderdsten boven haar persoonlijke besttijd. Het Belgische record van Ann Mercken staat al sinds de Spelen van Atlanta ’96 op de tabellen en bedraagt 54.95. “Het is zeker mijn ambitie om dat te verbeteren maar al heel wat meisjes voor mij hebben het geprobeerd en niet gehaald. Het is zeker geen gemakkelijk record. Ik moet nog iets sterker worden en leren mijn pasritme iets langer aan te houden. Als dat lukt, kan ik in de 54 lopen. Hopelijk gebeurt dat in Tokio.”

Claes is al 28 maar voelt zich in atletiekjaren een pak jonger. “Ik heb bijna vier jaar verloren door een achillespeesblessure”, legt ze uit. “Het was een periode waarin ik altijd pijn had, niet kon doortrainen. Door een operatie heb ik de Spelen van Rio gemist. Ik heb toen overwogen te stoppen met atletiek, maar uiteindelijk besloot ik mijn carrière volledig om te gooien en met een nieuwe coach te starten. Omdat ik zoveel heb gemist, heb ik nu het gevoel dat er nog veel meer inzit. Ik sta nog maar aan de start van mijn tweede carrière. Als mijn lichaam het houdt, wil ik graag nog enkele jaren verder doen. Door al mijn blessureleed apprecieer ik nu veel meer dat ik dit leven mag leiden, dat ik dit mag doen. Ik geniet nu veel meer.”

Naast haar individuele prestaties op de 400 meter horden, focust Claes ook op de Belgian Cheetahs. Hoewel het 4×400 meter-project pas anderhalf jaar bestaat, behaalden de vrouwelijke tegenhangers van de Tornados op het WK in Doha een knappe vijfde plaats. Vorig jaar werden ze op het EK in Berlijn ook al vierde.

Claes voelt zich goed in het team. “In Doha was ik blij met mijn individuele races maar als je daarna met de Cheetahs mag lopen, geeft dat nog een heel andere dimensie aan het WK. Het is zo waardevol om die ervaringen te kunnen delen met vriendinnen, want dat is wat we zijn. Ik heb echt het gevoel dat er nog veel meer inzit met dit team.”

