Evo Morales reist naar Cuba voor medische afspraak

Voormalig Boliviaans president Evo Morales, die op 10 november ontslag nam en sindsdien in Mexico in ballingschap verbleef, is vrijdag naar Cuba gereisd. Dat hebben de Mexicaanse autoriteiten laten weten via Twitter. “Volgens onze informatie gaat het om een tijdelijk bezoek. Dat zijn op dit moment de enige beschikbare inlichtingen”, klonk het. Volgens voormalig Boliviaans minister van Gezondheid Gabriela Montano echter is Morales in Cuba omwille van een medische afspraak.

Morales nam in november onder druk van het leger en de politie ontslag nadat internationale waarnemers hem beschuldigden van fraude bij de verkiezingen van 20 oktober. In Bolivia is inmiddels een interimregering aan de macht.

Bron: Belga