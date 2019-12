De Britse Olivia Colman (45) is zaterdag op de European Film Awards in Berlijn bekroond tot Beste Actrice, voor haar rol in de film “The Favourite” van Yorgos Lanthimos. Die won eerder op de avond nog de prijs voor Beste Regie. Naast Colman waren nog genomineerd: Trine Dyrholm (“Queen of hearts”), Noémie Merlant en Adèle Haenel (“Portrait of a lady on fire”), Viktoria Miroshnichenko (“Beanpole”) en Helena Zengel (“System crasher”).

bron: Belga