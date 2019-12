Antonio Banderas is zaterdag verkozen tot beste acteur op de European Film Awards in Berlijn. Hij kreeg de prijs voor zijn rol in “Dolor y gloria”. Die film van Pedro Almodovar is ook in de running voor de prijs van Beste Film. De andere genomineerden voor beste acteur waren Jean Dujardin (“J’accuse”), Pierfrancesco Favino (“Il traditore”), Levan Gelbakhiani (“And then we danced”), Alexander Scheer (“Gundermann”) en Ingvar E. Sigurðsson (A white, white day”).

bron: Belga