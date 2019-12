EK zwemmen kortebaan – Pieter Timmers strandt in halve finales 100m vrij

Pieter Timmers heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag op het EK kortebaanzwemmen in Glasgow. De 31-jarige Timmers tikte in zijn halve finale aan in 47.39, goed voor de dertiende totaaltijd. Met 47.46 realiseerde de olympische vicekampioen op de 100m vrij eerder ook de dertiende tijd in de reeksen. Het Belgisch record van Timmers bedraagt 46.54, twee jaar geleden gezwommen toen hij het zilver veroverde op het EK in Kopenhagen.

De Italiaan Alessandro Miressi (46.03) klokte in de halve finales de snelste chrono. De Pool Kacper Majchrzak (46.83) plaatste zich als achtste en laatste voor de eindstrijd. De finale is zondag om 18u23 voorzien.

Timmers werd vrijdag gedeeld zevende op de 50m vrij, nadat hij in de halve finales het Belgisch record had aangescherpt tot 21.22. Het vorige BR (21.26) stond sinds december 2014 op naam van François Heersbrandt.

