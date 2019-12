EK veldlopen – Teamleader Rik Didden: “Ben pas tevreden als er een medaille uit de bus komt”

Zondag gaat in de Portugese hoofdstad Lissabon het EK veldlopen door. De drie grootste Belgische medaillekansen liggen allemaal in dezelfde wedstrijd, de lange cross bij de mannen. Isaac Kimeli en Soufiane Bouchikhi mogen dromen van individueel succes, in de landenrangschikking zijn de Belgische medaillekansen nog groter. Rik Didden, de Teamleader van de Belgische ploeg in Portugal, heeft er vertrouwen in. “Een zwaar parcours, te vergelijken met het BK in het park van Laken, had ik verwacht. Maar dat het zo extreem zou zijn, had denk ik niemand verwacht”, zei Didden zaterdag na de officiële parcoursverkenning in Parque da Bela Vista in Lissabon. De zware beklimmingen zijn niet te tellen op de EK-omloop.

“Bij de mannen speelt dit parcours in ons voordeel”, meent Didden. “En dat is goed, want daar lagen sowieso onze beste kansen. Isaac Kimeli en Soufiane Bouchikhi lopen goed bergop en kunnen heel hoog scoren, maar ook in teamverband verwacht ik iets van de mannenploeg. Daar mogen we luidop medaille-ambities uitspreken, want ook Michael Somers en Lahsene Bouchikhi zijn in vorm.”

Andere topnoteringen verwacht Didden in de Mixed Relays en bij de junioren jongens. “In de Relays zit er een mooi resultaat in, maar zonder zicht op de concurrentie kan ik daar geen plaats opplakken. Junior Tim Van de Velde was al eens elfde en vijftiende de voorbije jaren, dus die verwacht ik in de top tien en misschien wel top vijf. Maar helemaal tevreden zal ik zondagavond pas zijn als er ergens een medaille uit de bus komt.”

Bron: Belga