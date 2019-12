Chelsea gaat onderuit op bezoek bij Everton

Chelsea heeft deze namiddag de openingswedstrijd van de zestiende speeldag in de Engelse Premier League met 3-1 verloren van Everton. Het ontslag van coach Marco Silva leverde meteen resultaat op voor The Toffees, die na amper vijf minuten al op voorsprong klommen na een rake kopbal van Richarlison, de Braziliaanse international die deze week zijn contract verlengde op Goodison Park. De overige twee doelpunten voor de thuisploeg kwamen op naam van Dominic Calvert-Lewin, tussendoor vond Mateo Kovacic voor Chelsea de weg naar de netten.

Everton boekte onder caretaker Duncan Ferguson een broodnodige zege in de Premier League, de eerste in net iets minder dan een maand. Met zeventien punten klimmen ze uit de gevarenzone naar de veertiende plaats, al zijn de verschillen miniem in Engeland. Chelsea blijft met 29 punten op de vierde plaats, maar kan de top drie wel zien uitlopen. The Blues zijn aan bezinning toe: in de laatste vier competitiewedstrijden werd er drie keer verloren.

bron: Belga