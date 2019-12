Bij verkeersongeval in Rusland komt leraar om en raken negen scholieren gewond

Een leerkracht is zaterdag omgekomen toen een auto inreed op een groep scholieren in de Russische stad Nizhny Novgorod. Negen kinderen raakten gewond, meldt persagentschap Interfax. Het ongeval vond plaats toen verschillende wagens op elkaar inreden op een kruispunt in de stad, op zo’n 400 kilometer van Moskou.

Een auto belandde op het voetpad waar een groep scholieren van vijftien jaar oud begeleid door twee volwassenen passeerde.

Geen van de gewonde jongeren is in kritieke toestand, laat de politie weten.

Bron: Belga