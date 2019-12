Belgische piloot en passagiers komen ongedeerd uit crash met vliegtuigje in Argentinië

Een vliegtuigje met vier mensen aan boord is donderdagavond, na zonder brandstof te zijn gevallen, op enkele honderden meters van een luchthaven op het dak van een huis beland in San Fernando, vlakbij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De inzittenden, een Belgische piloot en drie passagiers, kwamen wonderwel ongedeerd uit de crash, zo melden lokale media. Volgens de lokale media zat een 46-jarige Belg aan de stuurknuppel. Eén van de passagiers was een 70-jarige Belg, de twee andere passagiers, waaronder een elfjarige jongen, hadden naargelang de bron de Colombiaanse of de Braziliaanse nationaliteit.

Het vliegtuig, een Cessna, was in Brazilië opgestegen.

In het huis vielen geen gewonden.

bron: Belga