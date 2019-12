Werkt één anticonceptiepil binnenkort een maand lang?

Veel vrouwen dromen niet enkel van de mannenpil, maar ook van een anticonceptiemiddel waar ze even mee vooruit kunnen. Niet meer elke dag moeten denken aan de anticonceptiepil, maar slechts een keer per maand een pilletje slikken: het klinkt te mooi om waar te zijn. Maar toch zou het binnenkort zomaar kunnen.

Amerikaanse onderzoekers testen momenteel een maandelijkse anticonceptiepil. Die zou wekenlang in de maag blijven zitten en geeft de hormonen die een zwangerschap voorkomen gedoseerd af. Dat schrijft BBC.

Als een bloem

Veel pilkeuze op het gebied van anticonceptie is er niet voor vrouwen en daar zou de maandelijkse pil verandering in moeten brengen. Ook zeggen de onderzoekers in Science Translational Medicine dat de pil zou zorgen voor meer controle. Zeker voor wie ze geregeld vergeet in te nemen. De pil die een maand lang zou moeten werken, is volgens de onderzoekers gelukkig niet groter dan een visolie-tabletje en zou makkelijk door te slikken zijn. In de maag ‘ontplooit’ de pil zich ‘als een bloem’. Op die manier kan ze niet meteen weer uit de maag verdwijnen en heeft het anticonceptiemiddel de tijd om zijn werk te doen.

Veiligheid voor alles

Wanneer de vier weken voorbij zijn, wordt de pil net zoals eten afgebroken. Onderzoeker Giovanni Traverso: “Onze studies laten zien dat er geen problemen zijn met blokkades, stoelgang of voedsel in de maag. We nemen veiligheid heel serieus.” Het onderzoek is nog niet afgerond, pas binnen een paar jaar zou het middel kunnen worden getest. Het duurt dus nog even voordat de pil verkrijgbaar is, maar veel wetenschappers zijn enthousiast over de vooruitzichten.