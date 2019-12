Met 1 mail minder per dag besparen we 16.000 ton CO2 per jaar

De meeste werknemers sturen per dag een immens aantal mailtjes. Sommige daarvan zijn uiteraard noodzakelijk, maar andere kunnen makkelijk vermeden worden. “Oké” sturen naar je collega die 5 meter verderop zit, heeft helemaal geen zin. Niet alleen is het beter voor je gezondheid om even op te staan en face-to-face te overleggen, maar ook het milieu heeft er baat bij.

Je staat er misschien niet bij stil, maar mailen heeft een grote impact op het klimaat. Een mailtje versturen kost namelijk erg veel energie. Volgens een Britse studie zou Groot-Brittannië alleen al 16.000 ton CO2 per jaar kunnen uitsparen als iedereen 1 mail minder per dag zou versturen.

Niet bewust van gevolgen

Het is de Britse Mike Berners-Lee, professor aan de University of Lancaster, die zich in opdracht van OVO energy over de kwestie boog. Hij kwam erachter dat de gemiddelde Brit 11 overbodige mails per dag verstuurt, wat neerkomt op 64 miljoen nutteloze mails per dag voor heel het land. Per jaar zou er dus 16.000 ton CO2 bespaard kunnen worden als elke Brit dagelijks een mail minder zou verzenden. “Elke keer als je een elektronisch apparaat gebruikt, wordt er CO2 geproduceerd. Een mail vergt niet alleen elektriciteit tijdens het verzendingsproces, maar nadien wordt hij ook nog eens opgeslagen in een online database die op haar beurt energie vreet”, aldus Berners-Lee. Uit zijn onderzoek bleek ook dat 74% van de Britten zich niet bewust is van de ecologische impact van zijn of haar mailverkeer, dus wellicht helpen de resultaten om wat bewustzijn te creëren.