Deze wijnfles is gemaakt van gerecycleerd plastic en past in de brievenbus

Op zoek naar een ecologisch én handig cadeau voor de feestdagen? Deze volledig gerecycleerde wijnfles kan je zelfs in de brievenbus steken. De fles is naast platter ook lichter, maar heeft toch een volume van 75 centiliter. David Attenborough gaf al aan fan te zijn.

De flessen zijn gemaakt uit gerecycleerd plastic en passen in de standaard Britse brievenbus. Brits bedrijf Garçon Wines wilde eigenlijk eerst gewoon een wijnclub zijn, maar kwam om op het idee om flessen te produceren toen een vriend van de oprichters kloeg over de moeilijke bezorging van wijn. De bedenkers van de handige verpakking verschenen in 2016 op de show van de Amerikaanse zender CNBC Pop Up Start Up en ontvingen 20.000 pond om het bedrijf te starten.

Besparend

Naast plaats spaart de platte, moeilijk breekbare wijnfles volgens hun website ook ongeveer 1.6 miljard pond (ongeveer 1.89 miljard euro) uit aan kosten van mislukte bezorgingen. Bij die mislukte bezorgingen hoort ook bijna één miljoen kilogram aan CO2-uitstoot, die dus door de handigere flessen bespaard zou kunnen worden. Door de flessen uit gerecycleerd plastic te maken, wordt bovendien in het productieproces 500 gram CO2 per fles bespaard.

Prijzen

Het idee won verschillende prijzen en werd door het magazine Forbes “de grootste vooruitgang in wijnverpakking in 200 jaar” genoemd. Ook bioloog en presentator David Attenborough is fan. Santiago Navarro, een van de oprichters, verklaarde aan Euronews dat de wijnindustrie slechts recent is beginnen nadenken over het milieu. “De meeste wijnbedrijven denken niet na over de verpakking, ze gebruiken gewoon wat er op de markt is. Het is een verouderd model, alsof we een 19e eeuws schip zouden gebruiken in de 21e eeuw.”

De flessen kosten 13,99 pond of 16,57 euro per stuk. Ze hebben onder andere een Chileense Sauvignon Blanc en Merlot, en een Spaanse rosé in hun gamma.