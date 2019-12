Deze ingrediënten mag je niet rauw eten

Wie een beetje op de hoogte is van voeding en koken, weet ongetwijfeld hoe gezond rauwe groenten zijn. Er gaan geen belangrijke voedingsstoffen verloren tijdens de bereiding en bovendien is het ook nog eens handig en snel. Maar je mag niet alle groenten zomaar rauw naar binnen spelen. Deze vier laat je beter links liggen.

1. Aubergines

Aubergines zijn super veelzijdig. Je kan ze gebruiken in je bolognaisesaus, in een tajine, voor baba ganoush… Let er wel altijd op dat je de groente niet zomaar rauw naar binnen werkt. Aubergine bevat namelijk het stofje solanine, wat in grote hoeveelheden giftig is en kan leiden tot darm- en maagklachten.

2. Cashewnoten

De kans dat je in België op rauwe cashewnoten stoot, is zeer klein. Normaal kan je ze in ons land alleen gekookt of geroosterd krijgen. Maar wie weet vind jij die ene uitzondering in de winkel of reis je naar een land waar de noten onbewerkt verkocht worden en dan is het opletten geblazen. In de rauwe versie zit urushiol, een bestanddeel dat ernstige huiduitslag kan veroorzaken.

3. Paddenstoelen

Paddenstoelen zijn een tricky groente. Weet je er weinig van af, dan kan je bijvoorbeeld beter vermijden om in het bos op zoek te gaan naar een avondmaal. Zelfs de variëteiten die je in de winkel kan vinden, kunnen rauw giftig zijn. Veel paddenstoelen bevatten immers agaritine. Speel je een klein stukje naar binnen, dan is er niets aan de hand, maar ga niet ongegeneerd zitten snacken van een bakje champignons.

4. Bonen

Bonen zijn – zeker als vegetariër of veganist – een belangrijk onderdeel van onze voeding. Het lijkt dan ook een goed idee om er zoveel mogelijk van te eten, maar vergis je niet. Rauwe (of gedroogde) kidneybonen, maar ook tuinboontjes en snijbonen, zitten namelijk vol met de gifstof lectine. Zelfs een kleine portie kan misselijkheid en braken veroorzaken. Eerst koken is dus de boodschap. Bonen in blik of pot zijn trouwens wel gewoon eetklaar.