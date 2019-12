Vlaanderen wordt aandeelhouder Brussels Airport

De Vlaamse regering wordt via haar financiële arm PMV aandeelhouder van Brussels Airport. Samen met andere investeerders verwerft ze een indirect belang van iets minder dan 1,8 procent. Dat schrijven De Tijd, De Standaard en Het Nieuwsblad vrijdag. Toen de Australische investeringsbank Macquarie haar belang van 36 procent te koop zette, meldde de Vlaamse publieke investeringsmaatschappij PMV zich als potentiële koper in een consortium met het Nederlandse pensioenfonds APG, de Australische investeerder QIC en de verzekeraar Swiss Life. Die wilden een lokale partner betrekken bij het dossier.

Maar PMV werd in de laatste rechte lijn uit het biedconsortium gehaald. De Australiërs wilden met het oog op de vernieuwing van de licentie van de luchthaven – een federale aangelegenheid – liever geen regionale speler aan boord uit vrees het communautaire vuur op te poken.

Wat weinigen wisten, is dat PMV slechts tijdelijk in de coulissen verdween. Nu de verkoop van het Macquarie-belang rond is en de licentie is vernieuwd, halen APG en co. PMV weer aan boord. De publieke investeringsmaatschappij wil geen bedragen of percentages vrijgeven, maar De Tijd vernam dat PMV met vier andere investeerders een kleine 5 procent van het APG-consortium in handen krijgt. Die investeerders zijn: de pensioenfondsen van de bouw en van de metaalsector, de verzekeraar Patronale en het infrastructuurfonds Epico (dat beheerd wordt door PMV). Onrechtstreeks krijgt dat Vlaams-Belgisch consortium ongeveer 1,8 procent van de nationale luchthaven in handen. voor iets meer dan 100 miljoen euro.

bron: Belga