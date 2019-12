Rampenplan afgekondigd in Westerlo na lek in ethyleenleiding

In Westerlo in de Antwerpse Kempen is in de nacht van donderdag op vrijdag de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd na een lek in een ethyleenleiding bij een cosmeticabedrijf. Dat meldt de gemeente vanochtend. Het zou slechts gaan om een voorzorgsmaatregel tot het lek is hersteld. Volgens de gemeente gaat het om een klein lek in een leiding ethyleen ter hoogte van het cosmeticabedrijf Estée Lauder in de Nijverheidsstraat langs de E313 in deelgemeente Oevel. Ethyleen is een brandbaar gas, met het lek moet dus voorzichtig worden omgesprongen. De situatie wordt van nabij opgevolgd en gemeten door de veiligheidsdiensten.

Vanochtend zijn de hulpdiensten in alle vroegte samen met de beheerder van de pijpleiding bezig om de leiding drukloos te maken, waarna men het gas kan affakkelen en de pijpleiding herstellen. Dat zal nog een aantal uren duren, klinkt het.

bron: Belga