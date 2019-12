Protest Irak – Onbekende gewapende lieden doden tien betogers in Bagdad

In het centrum van Bagdad zijn vrijdag minstens tien betogers om het leven gekomen en nog eens zestig anderen gewond geraakt toen gewapende lieden in burgerkledij het vuur openden op manifestanten, zo hebben betogers zelf gemeld.

De demonstranten vertelden het Duitse persbureau DPA dat vanuit wagens met scherp werd geschoten op mensen die tegen de regering betoogden op het al-Khalani Plein. Vermoedelijk zal de balans nog oplopen want er waren op het ogenblik van de schietpartij veel manifestanten in de buurt.

Volgens getuigen waren de schutters in een georganiseerde wagenkolonne aangekomen en openden zij zwaar het vuur. Dat veroorzaakte paniek.

