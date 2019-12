Pieter Timmers rukt met Belgisch record op naar EK-finale 50m vrij

Pieter Timmers heeft zich vandaag met een Belgisch record geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag op het EK kortebaanzwemmen in Glasgow. De 31-jarige Timmers tikte in de tweede halve finale af in 21.22. Dat was goed voor de zevende plaats in totaal. De Belg deed niet alleen fors beter dan zijn persoonlijke record (21.30), maar stelde ook het nationale record scherper. Timmers zwom de 21.26 van François Heersbrandt uit december 2014 in Doha van de tabellen. In de reeksen was Timmers goed voor de vijftiende tijd (21.58), wat volstond voor de halve finales.

De Rus Vladimir Morozov (20.73) tekende voor de beste chrono in de halve finales. De finale volgt later vandaag. Timmers komt morgen nog op de 100m vrij in actie.

Florine Gaspard strandde eerder vandaag in de reeksen van de 100m schoolslag. De 17-jarige Gaspard werd negende in de zesde en laatste reeks in 1:07.11, de 30e chrono van alle deelneemsters. Haar persoonlijk record bedraagt 1:05.97. Woensdag werd ze ook al uitgeschakeld in de reeksen van de 50m school.

Bron: Belga