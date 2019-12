Olympische stage Belek – Emma Plasschaert kijkt met vertrouwen uit naar Tokio

Emma Plasschaert is volgende zomer een van Belgiës grootste kanshebbers op olympisch eremetaal. De 26-jarige zeilster uit Oostende nam in de Laser Radiaal-klasse de scepter over van Evi Van Acker, die in 2012 brons won. Plasschaert, een ex-wereldkampioene, hoopt in Tokio in haar voetsporen te treden. “Het is normaal dat mensen mij als een kanshebber beschouwen, ik heb daar ook begrip voor. Maar het zijn mijn eerste Spelen en er staat mij dus een totaal nieuwe ervaring te wachten. Ik wil mezelf niet te veel druk opleggen en gewoon zo goed mogelijk presteren”, vertelt Plasschaert op de Team Belgium-stage in het Turkse Belek.

De voorbereiding van Plasschaert verloopt alvast goed, zegt ze. “Ik ben in tegenstelling tot vorig jaar, toen ik in de voorbereiding een ontsteking aan de patellapees had, blessurevrij. Ik kan zonder zorgen opbouwen.”

In aanloop naar de Spelen heeft Plasschaert met het WK eind februari in het Australische Melbourne nog één belangrijke afspraak in de agenda. “Daar wil ik nog eens pieken”, zegt Plasschaert, die in 2018 in het Deense Aarhus naar de wereldtitel zeilde en zo voor een Belgische primeur zorgde. “Na het WK is het in een rechte lijn toewerken naar de Spelen.”

De olympische zeilwedstrijden zullen in Enoshima worden afgewerkt. In augustus en september vond er al een olympisch testevent en een wereldbekermanche plaats. Telkens pakte Plasschaert er de overwinning. Die zeges waren voor de West-Vlaamse een opsteker met het oog op komende zomer.

“Ik mag zeker met vertrouwen naar de Spelen gaan. Ik heb veel geleerd op die twee evenementen en ook getoond dat ik er sta”, legt Plasschaert uit. “Mocht het een tegenvaller zijn geworden, dan ga je misschien aan het twijfelen. Maar anderzijds blijft het een momentopname. Ik moet zeker niet gaan zweven. Elke wedstrijd staat los van elkaar.”

De medalraces werden in Enoshima telkens afgelast door een gebrek aan wind. “Da’s vervelend maar jammer genoeg een deel van onze sport”, weet Plasschaert. “Het is ook eigen aan de locatie. Als je daar naartoe gaat, weet je dat er windstille dagen kunnen zijn. Het is belangrijk om dat mee te nemen in je voorbereiding. Zulke dagen zijn voor niemand leuk, want je weet dat je op elk moment kan opgeroepen worden, dus je moet het juiste spanningsniveau aanhouden. Maar ik denk dat ik met zulke situaties goed kan omgaan.”

Van Evi Van Acker, met wie Plasschaert een goede band heeft, kreeg de zeilster alvast de raad “te genieten” van de Spelen. “Zo’n evenement is er maar een keer om de vier jaar. Ik ga me zo goed mogelijk voorbereiden in het besef dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn. Evi heeft bewezen dat een medaille halen op de Spelen zeker mogelijk is. Maar de belangrijkste les die zij meegaf, was plezier te hebben aan het zeilen want een carrière duurt niet eeuwig.”

